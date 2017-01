Tous vedettes de cinéma ! Pôle Emploi organise le casting du film "La belle et la belle"

L'agence Scènes et Images de Pôle emploi cherche 200 figurants pour le casting du film La Belle et la belle de Sophie Fillières, qui sera tourné à Lyon cette année.



Hommes et femmes de 18 à 75 ans, passants, passagers de TGV, promeneurs, joggers ou boulistes, tous au casting qui aura lieu ce samedi 28 janvier de 10h à 16h à la Direction régionale Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes 13 rue Crepet 69007 Lyon.



Les futures vedettes sont invitées à se présenter impérativement avec une photo récente en format portrait.



Pour faciliter le travail des casteurs, les candidats peuvent prendre leurs mensurations, qui seront à remplir sur la fiche de casting.



Notez que Sophie Fillières a réalisé en 2014 le long métrage Arrête ou je continue avec Emmanuelle Devos.