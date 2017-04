Trafic d'armes: près de 150 personnes arrêtées en Europe

Près de 150 personnes ont été arrêtées et plus de 300 armes à feu saisies dans le cadre d'une vaste opération de police menée à

travers une vingtaine de pays européens début avril,



L'opération conduite du 6 au 8 avril a mené à l'arrestation de 149

individus. Elle a permis de saisir 320 armes, dont un lance-roquettes et une

mitrailleuse, et 20.000 munitions, ainsi que des grenades et des explosifs, a

précisé l'agence de coopération policière internationale basée à Lyon.



Les investigations coordonnées par Interpol visant à lutter contre le

trafic d'armes et à mettre au jour de potentiels liens avec d'autres activités

criminelles, incluant le terrorisme, ont couvert 23 pays européens, comme la

Suisse, la Croatie, la République Tchèque, le Bélarus ou encore l'Ukraine.



La police macédonienne a notamment arrêté une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités turques pour trafic de

drogue.



85 kilogrammes de marijuana et 350 kg de graine de pavot ont également été découverts lors de contrôles de véhicules aux frontières.









Avec AFP