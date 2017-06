Transfert - Accord de principe entre l'OL et l'AS Rome pour le transfert de Gonalons

Un accord de principe a été trouvé entre l'Olympique lyonnais et l'AS Rome pour le transfert du milieu et capitaine de l'OL Maxime Gonalons, a-t-on appris mercredi auprès du club rhodanien.



De sources concordantes le montant de la transaction est de 5 millions

d'euros.



La transaction ne sera entérinée qu'une fois le joueur âgé de 28 ans aura passé sa visite médicale et signé un contrat de 4 ans.



Originaire de la région lyonnaise, Maxime Gonalons a été formé à

l'Olympique lyonnais où il a débuté en professionnel en 2009. Il était

capitaine de l'équipe depuis janvier 2013.