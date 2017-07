Transfert - Diaz (Real Madrid) à Lyon pour cinq ans et 8 M EUR

L'attaquant dominicain Mariano Diaz Mejia (Real Madrid) s'est engagé pour cinq ans et huit millions d'euros avec l'Olympique Lyonnais, a annoncé l'OL vendredi.



Diaz, 23 ans, jouait au Real depuis 2012, en débutant par les divisions

inférieures, après avoir été formé au club catalan de Badalone.



Il a disputé cette saison huit matches avec le Real Madrid (5 buts) et a

porté le maillot national de République Dominicaine à une reprise.



C'est la quatrième recrue de l'OL après le Brésilien Fernando Marçal (Benfica), le Burkinabè Bertrand Traoré (Chelsea) et le Français Ferland Mendy

(Le Havre/L2).



Le total des transferts est pour le moment de 27,5 millions d'euros (hors

bonus).



"Je suis très content d'être ici. C'est vraiment merveilleux d'être dans ce

grand club avec lequel, j'espère, nous allons retrouver le très haut niveau",

a déclaré Mariano Diaz.



"C'est une grande équipe en France. J'ai l'opportunité de démontrer mes

qualités ici. J'ai une grande volonté. Il y a un rôle déterminant à jouer dans

le championnat pour Lyon avec l'ambition de passer devant le PSG et en Europa league", a-t-il poursuivi.



"Je suis très heureux d'accueillir Mariano dans le groupe. Ce qui est

important pour nous et pour moi en particulier, ce sont les performances

sportives et l'état d'esprit, deux critères importants dans notre choix", a analysé pour sa part l'entraîneur Bruno Genesio. "Il a aussi un bon jeu de tête. Il est capable de faire les efforts et contre-efforts défensifs. C'est

important dans le football moderne pour un attaquant."







