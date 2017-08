Transfert - Dylan Saint-Louis (Saint-Etienne) rejoint le Paris FC

L'attaquant de Saint-Etienne Dylan

Saint-Louis a été transféré au Paris FC (L2), a annoncé mercredi le club

stéphanois de L1, sans préciser la durée du contrat du jeune Franco-congolais.



Agé de 22 ans, Saint-Louis, originaire de Gonesse (Val-d'Oise), avait été

prêté à Laval (L2) la saison dernière au cours de laquelle il a joué 28 matches de championnat (6 buts).



En 2015-2016, il avait déjà été prêté à Evian Thonon (L2, 6 matches, 1 but).



Dylan Saint-Louis compte un match en équipe professionnelle chez les Verts

(1 but contre Montpellier, le 21 août 2016) et un match en Europa League.





Avec AFP