Transfert - Le Brésilien Marcelo (Besiktas) pour trois ans à Lyon

Le défenseur central brésilien du Besiktas (Turquie) Marcelo a signé un contrat de trois ans avec l'OL où il a été transféré contre sept millions d'euros, a annoncé l'OL vendredi.



A cette somme, peuvent s'ajouter des bonus pour un maximum de 500.000

euros, a poursuivi le club lyonnais.



Marcelo Antônio Guedes Filho (1,91 m), âgé de 30 ans, a été formé au Santos FC (1ère div. brésilienne) avant de venir en Europe où il a évolué en Pologne au Wisla Cracovie (2008-2010), au PSV Eindhoven (1ère div. néerlandaise, (2010-2013), au Hanovre 96 (1ère div. allemande, 2013-2016) puis au Besiktas

depuis 2016.



Marcelo, qui n'a jamais été appelé au sein de la Seleçao, devait encore un

an de contrat au club stambouliote.



Il est la sixième recrue de l'OL pour cette intersaison après le latéral

brésilien Fernando Marçal (Benfica, prêté à Guingamp en 2016-2017),

l'attaquant burkinabè Bertrand Traoré (Chelsea, prêté à Ajax en 2016-2017), le défenseur gauche Ferland Mendy (Le Havre/L2), l'attaquant Dominicain Mariano Diaz (Real Madrid) et l'arrière droit Néerlandais Kenny Tete (Ajax Amsterdam).



Besiktas avait été l'adversaire malheureux de l'OL en quart de finale de l'Europa League.



L'OL s'était qualifié aux tirs au but (7-6) après avoir perdu le match retour 2-1 et gagné l'aller 2-1.







