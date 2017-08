Transfert/Ligue 1 - Le Brésilien Silva à Saint-Etienne pour trois ans

Le défenseur latéral gauche Gabriel

Silva du club italien d'Udinese a signé un contrat de trois ans avec

l'AS Saint-Etienne, a annoncé mercredi le club stéphanois sans révéler le montant du transfert.



Agé de 26 ans, Gabriel Moises Antunes Da Silva, formé à Palmeiras, a disputé 95 matches de Série A dont 65 (2 buts) avec Udinese où il évoluait depuis 2012.



Pour autant, il a été prêté à plusieurs reprises depuis son arrivée en

Italie (Novara, Carpi, Genoa) et dernièrement à Grenade (1ère div. espagnole) la saison passée.



Il a été champion du monde U20 en 2011 avec le Brésil.



Gabriel Silva est la sixième recrue des Verts pour cette intersaison après

les signatures de l'attaquant Loïs Diony (Dijon), des défenseurs suisse et

grec Saidy Janko (Celtic Glasgow) et Alexandros Katranis (Atromitos), les

milieux sénégalais et brésilien Assane Diousse (Empoli) et Hernani (Zenit

Saint-Petersbourg en prêt).



Katranis a notamment été annoncé par l'ASSE ce mercredi.





Avec AFP