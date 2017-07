Transfert - Maupay (AS Saint-Etienne) file en Angleterre

L'attaquant de Saint-Etienne, Neal

Maupay a été transféré au Brentford FC, un club de 2e division anglaise où il

a signé un contrat de quatre ans ans a annoncé l'ASSE vendredi.



Le joueur, âgé de 20 ans, était arrivé chez les Verts à l'été 2015. Avec

l'équipe stéphanoise, il a disputé 23 matches et inscrit trois buts toutes

compétitions confondues.



La saison dernière, Maupay avait été prêté à Brest (L2) où il a marqué 11

buts en 28 matches de championnat.



Neal Maupay, natif de Versailles a été formé à l'OGC Nice enre 2007 et

2012.



Avec les Aiglons il a disputé 53 matches de Ligue 1 et marqué neuf buts entre 2012 et 2015.



Il a débuté en Ligue 1 à l'âge de 16 ans et 32 jours, le 15 septembre 2012

devenant ainsi le 4e joueur le plus jeune entré en jeu en championnat de

France.





