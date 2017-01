Transfert: Memphis Depay à Lyon "en bonne voie" (OL)

Le transfert à Lyon de l'attaquant international néerlandais Memphis Depay (Manchester United) est "en bonne voie", a annoncé l'OL mercredi, tandis que les médias anglais affirment que les deux clubs ont

déjà trouvé un accord.



Les positions se sont bien rapprochées entre les deux entités: le président du club mancunien a annoncé à son homologue lyonnais Jean-Michel Aulas que l'affaire était en "bonne voie", a indiqué à l'AFP le chef de presse du club rhodanien, Pierre Bideau, précisant toutefois qu'il "n'y avait encore rien de fait, rien de définitif".



L'OL devrait verser 17 millions d'euros, plus des bonus, pour acquérir le joueur de 22 ans.



Selon l'agence Press Association et Sky Sports, ManU et l'OL ont déjà trouvé un accord et le montant de la transaction s'élèverait à 25 millions d'euros.



Depay est arrivé à Manchester à l'été 2015 en provenance du PSV Eindhoven pour un transfert de 30 millions d'euros. Il compte 27 sélections en équipe des Pays-Bas (5 buts). Il avait effectué une première saison décevante sous les ordres de son compatriote Louis van Gaal et n'a été titularisé qu'une seule fois depuis l'arrivée du manager José Mourinho, en juillet 2016.





Avec AFP