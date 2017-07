Transfert/ProA - L'ASVEL recrute A.J. Slaughter et prolonge DeMarcus Nelson

L'ASVEL a recruté pour deux saisons

l'arrière américano-polonais A.J. Slaughter et a prolongé deux ans l'arrière américano-serbe DeMarcus Nelson, a annoncé samedi l'agent des deux joueurs, Pedja Materic, sur son compte Twitter.



Anciens partenaires au Panathinaikos Athènes (Grèce) lors de la saison

2014-2015, Slaughter et Nelson sont deux habitués du championnat français.



A.J. Slaughter (29 ans, 1,91 m) évoluait la saison dernière à Strasbourg, club avec lequel il s'est incliné en finale devant Chalon-sur-Saône.



Il avait auparavant porté les couleurs de Cholet (2012-2013) et de l'Elan

Chalon (2013-2014) où il s'était illustré en terminant 2e marqueur (17,6

points de moyenne) et 5e passeur de ProA (4,6 passes).



Passé également par l'Italie (Biella en 2010-2011), la Belgique (Mons-Hainaut en 2011-2012) et la Turquie (Banvit en 2015-2016), Slaughter a disputé 81 matchs de Coupe d'Europe, dont 42 en Eurocoupe, une compétition qu'il retrouvera la saison prochaine avec l'Asvel.



Naturalisé polonais en juin 2015, ce joueur originaire de Louisville

(Etats-Unis) a disputé l'Euro 2015 en France.



De son côté, DeMarcus Nelson (31 ans, 1,93 m) était arrivé en octobre à

Villeurbanne pour remplacer son compatriote Kwame Vaughn. Il avait auparavant évolué à Cholet (2010-2012) et à Monaco (2015).



C'est le deuxième joueur à prolonger son contrat après Charles Kahudi qui a

rempilé pour quatre saisons supplémentaires avec le club, présidé par Tony Parker, qui a également recruté les Américains David Lighty et John Roberson.