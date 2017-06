Transfert/Top 14 - Le troisième ligne Liam Gill (Toulon) signe au LOU

Le troisième ligne international australien de Toulon, Liam Gill, a signé à Lyon un contrat d'un an avec une option pour une année supplémentaire, pour un an, a annoncé le club lyonnais mercredi.



Avant le RC Toulon où il ne sera resté qu'une saison, Gill, 25 ans (1,84 m, 96 kg, 15 sélections), a évolué aux Queensland Reds (Australie, 2011-2014) équipe avec laquelle il a gagné le Super 15 (2011), à Brisbane City, puis à nouveau aux Queensland Reds de 2014 et 2016.







Avec AFP