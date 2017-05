Transfert/Top 14 - Oyonnax: le All Black Elliot s'engage pour deux ans

Le talonneur All Black Hikawera Elliot, qui évoluait avec les Chiefs en Nouvelle-Zélande, s'est engagé pour deux ans avec l'US Oyonnax, a annoncé mercredi le club de l'Ain promu en Top 14 de rugby.



L'avant de 31 ans (1,86m, 110 kg) a disputé onze matches de Super Rugby

cette saison, dont sept comme titulaire, pour quatre essais.



Hikawera Elliot a débuté sa carrière professionnelle en 2008 avec les

Hurricanes avant de rejoindre les Chiefs avec lesquels il a gagné le Super

Rugby en 2012 et 2013.



En 2016, il a franchi la barre mythique des 100 matches dans le championnat

majeur de l'hémisphère sud.



Au niveau international, Elliot a été champion du monde U19 en 2004. Il

compte cinq sélections avec les All Blacks.





Avec AFP