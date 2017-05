Transfert - Tousart, deux ans de plus à Lyon jusqu'en 2022

Le jeune milieu Lucas Tousart a signé une prolongation de deux ans de son contrat qui se terminait en 2020 avec

l'Olympique lyonnais, où il désormais engagé jusqu'en 2022, a annoncé vendredi le club de Ligue 1.



Le joueur, âgé de 20 ans et champion d'Europe U19 à l'été 2016, est arrivé

à l'OL en juin 2015 en provenance de Valenciennes (L2) où il a débuté en

professionnel.



Par ailleurs capitaine de l'équipe de France U20, il s'est imposé cette

saison parmi les meilleurs joueurs lyonnais avec 30 matches (1 but) dont huit en Ligue des champions et Europa League.





Avec AFP