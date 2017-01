Transfert: l'Allemande Henning signe à l'OL pour six mois

L'internationale allemande du club anglais d'Arsenal, Josephine Henning, a signé un contrat de six mois (jusqu'au 30 juin) avec l'Olympique lyonnais, deuxième de D1 française, a annoncé l'OL mardi.



Âgée de 27 ans, l'arrière centrale a été championne olympique à Rio l'été

dernier sous le maillot de la Nationnalmannschaft, avec laquelle elle compte

36 sélections et un titre de championne d'Europe 2013.



A Lyon, elle retrouvera deux autres internationales allemandes, Dzsenifer

Marozsan et Pauline Bremer.



Avant de s'exporter hors de son pays, Henning a quasiment tout gagné

lorsqu'elle jouait en Allemagne: trois fois la Ligue des Champions avec les

clubs allemands de Potsdam (2011) et Wolfsburg (2013, 2014), quatre

championnats d'Allemagne de 2010 à 2013, ainsi qu'une coupe d'Allemagne (2013).



L'arrière centrale a également joué au Paris Saint-Germain (2014-2015),

puis à Arsenal, avec qui elle a gagné la coupe d'Angleterre (2016).



L'Allemande rejoindra à l'OL une autre nouvelle recrue internationale,

l'Américaine championne olympique 2012 et championne du monde 2015 Alex Morgan, dont l'arrivée a été officialisée avant Noël.



L'Olympique lyonnais occupe la 2e place de la D1 féminine après 10 journées

(dont 9 victoires), à trois points du Paris SG.





Avec AFP