Transferts - Bertrand Traoré (Chelsea) à Lyon pour 10 millions d'euros

Bertrand Traoré, l'attaquant burkinabè de Chelsea, prêté la saison dernière à l'Ajax Amsterdam par le club londonien, a été transféré pour 10 millions d'euros à Lyon où il a signé un contrat de cinq ans, a annoncé l'OL lundi.



La transaction est accompagnée d'un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert et Chelsea a un droit de priorité en cas de départ du joueur, a précisé le président lyonnais Jean-Michel Aulas lors d'une conférence de presse.



Le patron du club rhodanien a fait part de "difficultés techniques pour

conclure le transfert". "Mais nous sommes d'accord sur tout", a-t-il assuré.



Chelsea a également confirmé l'officialisation de la transaction.



"Les choses sont suffisamment avancées pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Traoré est là depuis 48 heures", a précisé JMA.



"J'avais vraiment envie de venir à Lyon. Je me suis renseigné. Depuis l'an

dernier, j'avais déjà reçu des coups de fils. L'OL est revenu à la charge en

janvier alors que j'étais parti à l'Ajax", a expliqué Bertrand Traoré qui a brillé avec l'équipe néerlandaise contre Lyon en demi-finale de l'Europa league.



"Les nouveaux projets du club, sa philosophie et le style de jeu m'ont

convaincu. Cela me convient parfaitement, comme à l'Ajax. C'est bien pour continuer ma progression. Je suis un jeune joueur, je peux jouer à tous les postes offensifs", a-t-il ajouté.



International burkinabè depuis 2011 (40 sélections, 6 buts), formé à

Auxerre, Traoré, âgé de 21 ans, était prêté cette saison à l'Ajax (39 matches,

13 buts), qui a éliminé l'Olympique lyonnais en demi-finale de l'Europa league au printemps.



En 2014/15, il avait déjà été prêté pour six mois à un club de l'élite

néerlandaise, Vitesse Arnhem.



Traoré est la seconde recrue de l'OL après l'arrière gauche du Benfica

Lisbonne, Fernando Marçal, qui avait été prêté cette saison à Guingamp.



L'OL reprend l'entraînement mardi au Parc OL à Décines. Bertrand Traoré n'y participera pas. Il doit partir en vacances et reprendra l'entraînement le 10 juillet avec les internationaux.



Par ailleurs, Jean-Michel Aulas a confirmé des contacts pour le recrutement de l'attaquant du Real Madrid, Mariano Diaz, sous la forme d'un transfert, et d'un arrière gauche qui devrait être Ferland Mendy, du Havre (L2).



Un défenseur latéral droit et un défenseur central devraient aussi être recruté.





Avec AFP