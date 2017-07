Transferts - Maïga prolonge à Saint-Etienne jusqu'en 2020

Le milieu international espoirs

ivoirien de l'AS-Saint-Etienne, Habib Maïga a prolongé son contrat d'un an avec l'ASSE soit jusqu'en 2020 a annoncé le club stéphanois mardi.



Agé de 21 ans et arrivé au club en 2013, il a débuté en Ligue 1 à Bastia le

4 mars dernier au poste d'arrière gauche.



La saison dernière il a disputé un total de cinq matches en L1 dont deux

comme titulaires.



Il avait signé son premier contrat en 2016 pour trois ans. Victime d'une

fracture aux cervicales en 2015, il était resté un an sans jouer.



Pour l'heure, l'AS Saint-Etienne n'a recruté que deux joueurs, l'attaquant

de Dijon, Loïs Diony et le défenseur suisse Saidy Janko tout en enregistrant

le retour de prêt du milieu offensif ou attaquant Jonathan Bamba qui a joué la saison dernière à Saint-Trond (Belgique) puis à Angers à partir de janvier.





Avec AFP