Transferts/ProA - Bourg clôt son recrutement avec Wojciechowski

La JL Bourg, promue en ProA, a bouclé son recrutement en engageant l'ailier franco-polonais Mathieu Wojciechowski, a annoncé dimanche le club bressan.



Agé de 24 ans, Mathieu Wojciechowski (2,03 m) a évolué successivement à

Lille (2008-2010), à Gravelines-Dunkerque (ProA, 2013-2013), au Portel (ProB, 2013-2015) et à Limoges (ProA, 2015-2017) où l'international polonais a résilié son contrat qui courait jusqu'en 2020.



Après le meneur américain Lance Jeter, l'arrière américain Chase Simon,

l'intérieur français Kévin Dinal et l'intérieur lituanien Gilvydas Biruta,

Mathieu Wojciechowski est la cinquième et dernière recrue de la JL Bourg.





