Transferts/ProA - L'ASVEL se sépare de Bandja Sy

L'ASVEL s'est séparé d'un commun

accord de l'ailier Bandja Sy à qui il restait deux ans de contrat, a annoncé

samedi le président du club VILLEURBANNAIS Tony Parker.



Arrivé à l'Asvel le 24 juin 2016, Bandja Sy (26 ans, 2,02 m) a été libéré

de son contrat "parce qu'il voulait plus de temps de jeu et que je ne bloquerai jamais un joueur", a expliqué Tony Parker, cité par le quotidien

régional Le Progrès.



Bandja Sy, qui avait auparavant évolué à Pau-Lacq-Orthez (2013-2014) et à

Nancy (2014-2016) après quatre saisons passées à l'université de New Mexico State (NCAA, 2009-2013), n'a pas indiqué quelle serait sa prochaine

destination.







AVEC AFP