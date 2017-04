Transferts : Sebastien Delemps reste un Lion

Après une première saison de qualité, Sebastien Delemps portera toujours les couleurs Lyonnaises lors de la saison 2017/2018.



Arrivé sur la pointe des pieds, peu connu des supporters Lyonnais, Sébastien Delemps aura su se faire une place et prendre un rôle capital dans la réussite Lyonnaise au fur et à mesure de la saison.



Comme tous les joueurs étant en charge du travail de l’ombre, il n’a pas autant été mis sous les projecteurs que ses partenaires mais le numéro 10 des Lions a pourtant œuvré au succès Lyonnais.



Placé sur le 4e bloc, parfois plus haut selon ses blessures, il a parfaitement rempli son rôle de travailleur et pris une importance capitale en infériorité numérique.



En effet, avec 5 points inscrits en 44 matchs de saison régulière (1 but, 4 assists), ce ne sont pas ses statistiques qui le font sortir du lot mais plutot son énergie permettant parfois de réveiller des Lions en difficulté.



A cause d’une grave blessure, il n’a pas pu terminer les Playoffs et son absence s’est vue, notamment sur les nombreuses situations d’infériorité numérique sur lesquelles il avait pris une grande importance.



Sébastien Delemps sera bien Lyonnais la saison prochaine et il pourra continuer à perturber les défenses adverses sous les couleurs Lyonnaises.