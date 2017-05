Transferts (dames) - Kumagaï prolonge à l'OL jusuq'en 2020

La défenseure internationale japonaise de l'OL, Saki Kumagaï a prolongé de trois ans son contrat avec son club l'Olympique lyonnais avec lequel elle est liée désormais jusqu'en 2020, a annoncé l'OL ce jeudi.



Agé de 26 ans, Kumagaï, dont le contrat arrivait à terme au 30 juin

prochain, championne du monde en 2011 avec le Japon dont elle est la capitaine depuis 2017, est arrivée à Lyon en 2013 en provenance de Francfort (1ère div. allemande).



Avec l'OL, elle a gagné la Ligue des Champions en 2016 dont elle avait été

élue meilleure joueuse de la finale, et trois fois le championnat de France et

trois fois la coupe de France.



Saki Kumagaï a également été médaillée d'argent aux jeux Olympiques de Londres en 2012 et vice championne du monde en 2015.



L'Olympique lyonnais doit disputer la finale de la LIgue des Champions 2017

contre Paris Saint-Germain, le 1er juin à Cardiff.





Avec AFP