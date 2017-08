Transferts - la Suédoise Seger quitte Lyon pour Rosengard (Suède)

La milieu de terrain internationale suédoise de l'OL Caroline Seger a été transférée au club suédois du FC Rosengard, a annoncé l'OL jeudi.



Âgée de 32 ans, Seger, qui a évolué au Paris Saint-Germain (2014-2016) jouait à l'Olympique lyonnais depuis l'été 2016. Il lui restait un an de contrat.



Elle a disputé 26 matches (1 but) avec Lyon cette saison remportant la

Ligue des Champions, le championnat et la coupe de France.







