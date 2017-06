Transformation du point préfecture de la maison de service public de Givors

Le point préfecture situé 6 rue Jacques Prévert à Givors se transformera à compter du 4 septembre 2017 en point numérique de services publics afin de faciliter la modernisation de la délivrance des titres.



Pour permettre son installation dans les meilleures conditions, le service sera suspendu jusqu’à cette date.



Cette nouvelle structure proposera des services plus variés. Les usagers pourront, avec l’aide d’un médiateur, effectuer leurs démarches administratives en ligne pour les cartes grises, les permis de conduire, les cartes nationales d’identité et les passeports.



Sa mise en place s'inscrit dans l'action de l'Etat pour lutter contre la fracture numérique dans le département.



Par ailleurs, la déléguée du préfet en charge de la politique de la ville disposera d'un bureau dans ces locaux.



Sans attendre cette réouverture le 4 septembre prochain, les usagers ont la possibilité d’accomplir dès aujourd’hui et sans se déplacer certaines démarches de manière dématérialisée en se rendant sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (https://ants.gouv.fr/) pour le duplicata de leur carte grise en cas de perte, vol ou détérioration (pour les véhicules immatriculés selon le nouveau système), le suivi de la fabrication de leur carte grise, la déclaration de cession de leur véhicule, ou le changement d’adresse sur leur carte grise,



On peut aussi consulter l’adresse suivante (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1270) pour les demandes de certificats de situation administrative (non gage et non opposition) ;



Pour les démarches concernant les certificats d’immatriculation (cartes grises), les usagers sont invités à se rendre dans n’importe quelle préfecture ou sous-préfecture du territoire .



La préfecture du Rhône, située au 97 rue Molière Lyon 69003, est ouverte de 9h à 12h du lundi au vendredi. Les mêmes démarches peuvent s’effectuer chez un professionnel de l’automobile habilité SIV.



Pour les questions relatives aux cartes grises, le site internet de la préfecture du Rhône (http://www.rhone.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-grise/Ma-demarche-carte-grise#N367 ) indique les démarches à accomplir en matière d’immatriculation et met à disposition les formulaires réglementaires à compléter ainsi que la liste des pièces à produire pour chaque opération.





