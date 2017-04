Travaux sur le pont suspendu de Chasse-sur-Rhône

La Métropole de Lyon commence, le 18 avril prochain, des travaux de réhabilitation du pont de Chasse-sur-Rhône qui dessert les villes de Givors et de Chasse-sur-Rhône.



En effet, le trafic automobile et le temps ont fini par desserrer les fixations du platelage et provoquer des nuisances sonores importantes pour les utilisateurs du pont et les riverains. Lors du passage des véhicules, un bruit de claquement est généré par le platelage qui tape sur la structure du pont.



Il s’agit d’un phénomène courant sur les passerelles suspendues comme le pont de Chasse-sur-Rhône.



Pour y remédier, le service des ouvrages d’art de la Métropole a procédé cet automne à des tests d’installation de « crapauds » pour pincer le platelage sur la structure et éviter ainsi les bruits de claquement.



Ces tests s’étant avérés positifs et concluants, ces « crapauds » seront donc définitivement mis en place entre le 18 avril et le 28 avril.



Cette intervention est volontairement programmée pendant la période des vacances scolaires afin de pénaliser le moins possible les automobilistes qui empruntent le pont habituellement.



Les deux semaines de vacances scolaires sont absolument nécessaires pour pouvoir intervenir sur la totalité des 2 200 fixations du pont.



Durant toute la durée des travaux, la circulation automobile sera interdite entre 9h et 16h30 afin d’éviter les vibrations pendant les opérations de resserrage.



Une déviation sera mise en place par le pont de l’autoroute A 47. L’accès reste autorisé pour les piétons et les vélos pendant cette période de travaux.