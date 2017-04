Trois nouvelles enseignes signent pour l'Hotel-Dieu

Trois nouvelles enseignes ont signé un bail pour s’installer au Grand Hôtel-Dieu actuellement en cours de rénovation



Au programme : mode, beauté et food avec les ouvertures de K-Way, Ecocentric et Miss Paradis.



"Des enseignes inédites, à la fois locales et nationales, reconnues à l’international et en harmonie avec le devenir du site lyonnais emblématique, symbole du nouvel art de vivre qui proposera une offre plurielle et innovante" selon le promoteur du projet.





K-WAY, c'est bien sûr la marque de coupe-vent made in France



Créée en 1965, K-Way était initialement un coupe-vent se repliant dans sa pochette-banane de nylon.



La marque historique a évolué au fil des années et s’est renouvelée en proposant désormais une gamme complète notamment avec des doudounes réversibles, des parkas ou encore des bagages.



Pour sa première implantation à Lyon, K-Way a choisi le Grand Hôtel-Dieu afin de proposer des créations tendances et de qualité dans une boutique de 72m².



« En cohérence avec sa stratégie actuelle de construire un véritable réseau à l’enseigne, la marque K-WAY a logiquement choisi le Grand Hôtel-Dieu à Lyon pour y inscrire durablement sa présence dans la ville et plus largement dans la région Rhône-Alpes » commente Fabrice Hermine, Responsable Développement K-WAY France.



La deuxième enseigne c'est ECOCENTRIC



Le showroom Ecocentric ouvert dans le deuxième arrondissement de Lyon en 2014 va être transféré au Grand Hôtel-Dieu.



Les visiteurs pourront vivre une expérience green et engagée au cœur de l’espace shopping de ce lieu emblématique.



Une surface de 60m² entièrement dédiée à la beauté et au bien-être avec une sélection unique des marques de beauté naturelle les plus pointues.



La boutique du Grand Hôtel-Dieu sera entièrement conçue pour découvrir, apprendre, expérimenter et se faire plaisir. Le point de vente sera connecté, orienté vers l’expérience et le bien-être physique.



«Le Grand Hôtel-Dieu est un projet mêlant modernité par sa rénovation et tradition par son histoire, c’est donc un lieu d’accueil parfait pour notre concept-store beauté Ecocentric qui propose une cosmétique naturelle nouvelle génération : les bienfaits des plantes connus depuis des siècles associés à la technicité des dernières innovations en cosmétologie », explique Michaël Sanson, Fondateur d’Ecocentric.



Enfin MISS PARADIS...Le premier restaurant Miss Paradis a ouvert ses portes l’année dernière à New-York.



Forte de ce succès, la petite sœur du Paradis du Fruit arrive en France pour poser ses valises au Grand Hôtel-Dieu à Lyon.



Sa carte se déclinera autour de bowls chauds et froids composés d'un mélange de poissons et de légumes grillés essentiellement locaux. Le vin rosé sera mis à l’honneur et se dégustera très frais, nature, en piscine ou aromatisé avec des infusions maison.



Les spécialités de Miss Paradis raviront les amateurs de produits frais et naturels préparés simplement dans un décor surprenant au design pointu.



« Nous sommes fiers de prendre part au projet extraordinaire de réhabilitation du Grand Hôtel-Dieu. L’empreinte forte de l’Histoire est capitale et nous sommes ravis d’intégrer architecturalement Miss Paradis dans le respect des bâtiments » explique Julie et Claude Louzon, auteurs du concept.



L'Hôtel-Dieu réunira un ensemble mixte de 52 064 m², dont 17 635 m² de commerces



Le projet comptera également 13 422 m² de bureaux, un hôtel 5 étoiles opéré par Intercontinental, 837 m² de logements et une Cité Internationale de la Gastronomie (pilotée par la Métropole de Lyon) de 3 823 m².