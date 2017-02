Trois policiers sauvent la vie d'un bébé que son père tentait de tuer

Trois policiers isérois ont "sauvé in extremis la vie d'un nourrisson" que son père tentait de tuer sur un coup de folie, mercredi soir, à La Tronche, près de Grenoble, a-t-on appris jeudi de source policière.



Les policiers grenoblois avaient été appelés à l'aide dans la soirée par la

mère du bébé qui sollicitait une hospitalisation psychiatrique sous contrainte pour son mari, âgé de 37 ans et souffrant de troubles bipolaires, a expliqué à l'AFP le chef d'Etat-major de la Sûreté départementale, Guillaume Josserand.



A leur arrivée, les policiers découvrent l'appartement inondé et l'homme

"en plein délire", nu dans la baignoire d'eau chaude, "en train de noyer et

d'étrangler entre ses cuisses" son bébé de trois semaines, de sexe féminin.



A l'issue d'une bagarre, ils parviennent à s'emparer du bébé inanimé, qu'ils raniment par un massage cardiaque avant de la confier au SAMU, a

poursuivi M. Josserand.



Le trentenaire, dont l'état de santé était incompatible avec une garde à

vue, a été placé en hôpital psychiatrique.