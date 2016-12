Trophée des Entrepreneurs: 5 jeunes entreprises récompensées

La 7ème édition des Trophées des Entrepreneurs, organisée par Lyon Ville de l’Entrepreneuriat, a récompensé 5 jeunes entreprises lyonnaises de moins de 3 ans d’existence, en création ou en phase de reprise.



Un nouveau prix est décerné cette année et distingue une entreprise créée depuis moins de 3 ans par un entrepreneur étant ou ayant été bénéficiaire du RSA.



Devenu un événement incontournable dans le paysage entrepreneurial lyonnais, les Trophées des Entrepreneurs (ancien Concours Lyon Ville de l’Entrepreneuriat) a attiré cette année 112 dossiers de candidatures.



Le palmarès 2016 a été dévoilé au Cinéma Pathé Vaise mercredi dernier...Chaque lauréat s’est vu remettre une dotation financière de 2 000 €, offerte par l’un des sponsors du concours : ENEDIS, Schneider Initiatives Entrepreneurs, la Banque Populaire Loire et Lyonnais, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, le Club des Mécènes Fondation Entrepreneurs de la Cité.



Ils bénéficieront également d’une formation offerte par CCI Formation, d’un pré-diagnostic propriété industrielle offert par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), d’un accompagnement à la création et au développement d’entreprise offert par In Extenso, d’une prestation "ressources humaines" offerte par BPI Groupe et enfin d’un book photo.



Ce sont donc 5 entreprises qui ont été récompensées dans les catégories « Etincelle », « Eclat », « Etoile Solo », « Etoile potentiel » et « Rebond » :



- Catégorie Etincelle : Catherine FORTIER - Mon Atelier Partagé



- Catégorie Eclat : Marie-Pierre GARCIA - 5 Sans



- Catégorie Etoile Solo : Matthias BRUNO - Submind



- Catégorie Etoile potentiel : Julien LEMAIRE et Sylvain JEAN - Bière & Moi



- Catégorie Rebond : Marie CAMARA - Limanyaa



Catherine FORTIER, « Mon Atelier Partagé » reçoit le prix « Etincelle » qui récompense une entreprise en cours de création avant immatriculation.



Ses huit années en tant que gérante d’une menuiserie bois ont insufflé à Catherine Fortier l’envie de créer son projet entrepreneurial : Mon Atelier Partagé. Un lieu convivial et mixte où les professionnels qui ne disposent pas d’un local équipé peuvent travailler. Il est également ouvert aux particuliers bricoleurs qui peuvent ainsi pratiquer sans risque et sans avoir à investir dans divers outils. C’est aussi un lieu qui favorise le partage des savoirs avec des associations et des intervenants extérieurs.



« Ce prix nous permettra de proposer prochainement un atelier aux adultes autistes en partenariat avec Educathéra, nous pourrons dès lors privatiser et modifier temporairement notre atelier pour des raisons de sécurité », déclare Catherine Fortier.



Site internet : www.monatelierpartage.com



Marie-Pierre Garcia, "5 Sans" reçoit le prix « Eclat » qui récompense une entreprise créée depuis moins d’un an.



Nutritionniste certifiée, Marie-Pierre Garcia se lance dans l’entrepreneuriat en créant l’épicerie 5 Sans à Villeurbanne, qui propose des recettes originales d’épicerie sèche, sans trace de gluten, riz, maïs, soja, lait, oeuf, sucre raffiné, graisses trans pour les personnes coeliaques, diabétiques ou encore polyallergique.



« Mon objectif est de faire évoluer le marché de la biscuiterie sucrée et salée pour ces personnes ayant des contraintes, mais aussi celles qui souhaitent manger sainement ». Grâce à cette dotation, Marie- Pierre Garcia envisage de faire de la R&D sur de nouveaux produits et financer des tests sur un plus large panel de diabétiques.



Site internet : www.cinqsans.com



Matthias BRUNO, « Submind » a reçu le prix « Etoile Solo » qui récompense une entreprise créée depuis plus d’un an et moins de trois ans (emploi unique).



Ingénieur de formation et passionné d’apnée, Matthias Brunon crée la société Water Sport Innovation Cie qui conçoit et fabrique des équipements techniques innovants et haut de gamme, spécialisés pour les sports aquatiques. La première marque SUBMIND est naturellement dédiée à l’apnée sportive.



« Ce prix me permettra de participer à l’un des plus gros événements de la plongée en Europe. Une étape incontournable pour développer l’activité » déclare Matthias Bruno.



Site internet : submind-freediving.com





Julien LEMAIRE et Sylvain JEAN, « Bière & Moi » reçoivent le prix « Etoile Potentiel » qui récompense une entreprise créée depuis plus d’un an et moins de trois ans (2 emplois et plus).



Depuis 2014, Bière & Moi propose tout le nécessaire pour fabriquer sa propre bière maison (mise à disposition des connaissances, matériels, ingrédients, recettes). Démocratiser la brasserie amateur, telle est l’ambition affichée par Julien Lemaire et Sylvain Jean, les deux fondateurs.



«Nous avons récemment embauché et acheté un véhicule, avec ce prix, nous pourrons lancer plus efficacement nos projets, renforcer notre trésorerie, et surtout pouvoir offrir un contrat à temps plein à notre salarié. »



Site internet : www.biereetmoi.fr



Marie CAMARA, « Limanyaa » a reçu le prix rebond qui récompense une entreprise créée depuis moins de 3 ans par un entrepreneur étant ou ayant été bénéficiaire du RSA.



En 2016, Marie Camara crée Limanyaa. Elle conçoit, fabrique et vend sur internet des chaussures pour des femmes chaussant du 41 au 46.



« Très peu de marques proposent des modèles de chaussures au-delà de la pointure 42. Je souhaite donc améliorer le quotidien de ces femmes qui ne trouvent pas chaussure à leur pied ! » témoigne Marie Camara. Ce prix lui permettra de développer la seconde collection de la jeune marque et assurer un meilleur référencement de son site internet.



www.limanyaa.com



Depuis plus de dix ans, plus de 100 000 entrepreneurs ont été accompagnés par le réseau Lyon Ville de l’Entrepreneuriat et autant d’entreprises créées.



Né en 2010 et lancé à l’origine par les acteurs du territoire Portes du Sud, le concours LVE s’est étendu au fil des années, pour couvrir aujourd’hui l’ensemble du territoire de la Métropole de Lyon. Il est à ce jour l’unique concours qui valorise les entrepreneurs lyonnais, quelle que soit leur idée, leur âge, leur niveau d’études ou leur catégorie socio-professionnelle.



Pour être candidat, les porteurs de projet ou entrepreneurs doivent avoir implanté leur entreprise sur le territoire de la Métropole de Lyon et doivent être accompagnés par au moins une structure labellisée Lyon Ville de l’Entrepreneuriat.



Les projets ont été jugés au regard de leur qualité, de leur viabilité, de leur capacité à créer de l’emploi et de la manière dont ils valorisent le territoire.