Trophées de l’innovation INDUSTRIE Lyon 2017 : "un palmarès d’une rare qualité" selon les organisateurs

Des 143 produits ou services soumis par les exposants d’INDUSTRIE Lyon à la sagacité du jury d’experts, puis des 16 retenus, ils n’étaient plus que cinq, mardi soir à se voir décerner une récompense sur scène, à l’occasion de la soirée de Gala : un Trophée de l’Innovation 2017 dans les 4 catégories Eco-Efficacité, Nouvelles Technologies, Outils Numériques et Performance Industrielle, et un Coup de Cœur du Jury.



Depuis 15 ans, les Trophées de l’Innovation INDUSTRIE dénichent et propulsent sous le feu des médias le meilleur de l’innovation présentée par les exposants du salon. La pertinence et le sérieux des sélections successives ont assis la réputation de cette récompense auprès des industriels toujours plus nombreux, chaque année, à postuler afin de figurer au tableau d’excellence.



La qualité de la sélection de cette édition lyonnaise est telle qu’il a été décidé d’attribuer une récompense supplémentaire, le Coup de Cœur du Jury, à une cinquième innovation.



Trophée Nouvelles technologies

Technologie LFV de coupe par oscillation à basse fréquence des copeaux longs (HESTIKA France - stand 6N75)



Trophée Outils numériques pour WeldCloudTM, système de digitalisation des machines de soudage et de traitement des données (ESAB - stand 4A116)



Trophée Eco efficacité pour DFD MC4.1, nettoyage de pièces à partir de CO2supercritique, comme alternative aux procédés polluants chlorés, pétroliers et lessiviels (DFD-Dense Fluid Degreasing - stand 6W35)









Trophée Performance industrielle

Système de pilotage de moyen de production, pour USITRONIC® (CETIM-CTDEC - stand 4D139)



COUP DE CŒUR pour Aerogom System, équipement automatisé d’aéro-gommage pour produits plats de grandes dimensions (SBTC - stand 6W54)