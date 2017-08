Trouver en un seul clic les entreprises de l'Ouest Rhodanien : c'est désormais facile...

La Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien met en place un annuaire consultable sur son site Internet www.ouestrhodanien.fr.



Ce nouvel outil recense les entreprises présentes dans les 34 communes de la COR.



Il permet de consulter et rechercher les informations concernantles entreprises, les artisans du bâtiment, les commerçants et artisans, et les producteurs locaux.



Un annuaire qui met en valeur les acteurs économiques locaux :



Pour faciliter la recherche d'un artisan pour rénover son logement, d'un opticien, trouver une entreprise spécialisée dans le domaine du textile, connaître les producteurs de fromages du territoire ou encore faire appel à une entreprise située sur sa commune...



L'annuaire offre la possibilité de retrouver les coordonnées, le descriptif, les produits vendus et bien d'autres détails sur chaque entreprise.



Les professionnels peuvent être référencés tout au long de l'année

La mise à jour est possible tout au long de l'année. Ainsi les entreprises, artisans et commerçants, producteurs du territoire qui souhaitent être référencés dans l'annuaire ou simplement modifier une information et ainsi accroitre leur visibilitépeuvent contacter les services de la Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien.



Retrouvez l'annuaire à l'adresse suivante :



http://www.ouestrhodanien.fr/annuaire-en-ligne.html