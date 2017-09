Truphémus nous quitte à 95 ans

Jacques Truphémus allait fêter ses 95 ans prochainement. Mais le peintre s'est éteint vendredi soir à Lyon.



Cet artiste de renom était resté un homme modeste: il a longtemps peint des quartiers lyonnais, jouant avec les lumières et les couleurs.



De Lyon, il peignait les places, paysages, bistrots. On lui doit aussi de nombreux portraits et une série de toiles sur le Japon



Truphémus peignait aussi les paysages des Cévennes où ils se rendait chaque été.



Lorsque sa femme s'est éteinte, Truphémus a cessé de peindre les visages de ses personnages.



Le maire de Lyon, Georges Kepenekian salue "un grand artiste dont le travail, sensible et intime, était reconnu de tous".



Pour celui qui fut longtemps adjoint à la culture de la ville, Jacques Truphémus "a écrit l’une des plus belles pages de l’histoire de la peinture dans notre ville, et a su, à travers toute son oeuvre, exprimer une part de l’âme de Lyon."