Tunnel du Goût: le surplus distribué aux sans-abris

Le tunnel du Goût qui se tenait ce samedi en marge du SIRHA a fait appel à l'association Donnez la Main Don de Soi pour offrir les invendus aux sans abri



Les professionnels mobilisés dans l'opération sous le tunnel de la Croix-Rousse à Lyon ont fait un geste de générosité samedi soir...



Des associations humanitaires dont "les cœurs de l'ange" qui font des maraudes, se sont mobilisées de façon complètement improvisée, pour une maraude "gastronomique" en pleine nuit.



Edwige Patouillard (le Kit culinaire) a été le relais de générosité entre les organisateurs du Tunnel du Goût et les associations



De nombreux cartons de victuailles ont été livrés au gymnase de la Confluence mobilisé dans le cadre du plan grand froid



"Beaucoup de nos amis ne trouvent pas de place pour eux dans les gymnases et continuent à dormir dans la rue car ils ne trouvent pas non plus de solution au 115. C'est pour cela que je relance notre appel: ouvrons toutes nos portes (entreprises, lieux publics, stations de métro, lieux de cultes et nos maisons)".... rappelle Jean-Marc Roffat président donner la main-don de soi