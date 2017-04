Turquie: les défenseurs du non au référendum vont manifester samedi à Lyon

Les opposants au renforcement des pouvoirs d'Erdogan dénoncent une fraude à grande échelle orchestrée par le pouvoir pendant le scrutin pour le référendum, en faveur du « Oui » en Turquie



Le collectif demande l’annulation du scrutin "frauduleux" qui donne

les pleins pouvoirs à Erdogan



"Le Référendum a eu lieu dans un climat extrêmement tendu, parce que tous les appareils étatiques ainsi que les moyens financiers étaient mis au service de la campagne du pouvoir élargi du président Erdogan."



La plateforme lyonnaise pour le NON, "regroupement de partis et d'associations défendant sans concession les principes élémentaires de la démocratie", dénonce

les conditions dans lesquelles ont eu lieu ce scrutin.



"Nous demandons à la communauté internationale ainsi qu'aux États Européens de dénoncer les fraudes organisées par le gouvernement Turc et de ne pas reconnaître les résultats du référendum"



La Plateforme Lyonnaise pour le NON : appelle à la Manifestation ce samedi 29 avril à 17h00 Place de la Comédie