Ukraine: Triangle Génération Humanitaire tire la sonnette d'alarme

Triangle Génération Humanitaire (TGH) est présente en Ukraine depuis novembre 2015. Elle intervient dans les zones les plus impactées par le conflit, où elle mène des programmes de transferts monétisés (coupons et aide en numéraire).Ces deux dernières semaines ont vu une importante dégradation des tensions affectant l’est de l’Ukraine. Les échanges d’artillerie entre les deux parties en conflit se sont considérablement intensifiés le long de la « ligne de contact », une frontière non officielle qui sépare de fait le territoire sous le contrôle du gouvernement ukrainien et les zones des régions de Lougansk et Donetsk tenues par les deux « républiques » séparatistes.Cette recrudescence des violences aggrave considérablement les conditions de vie des populations, épuisées par près de trois ans de conflit et un hiver particulièrement rude. Des milliers de personnes sont régulièrement privées d’eau potable, d’électricité ou de chauffage, tandis que les températures extérieures descendent à -15°C.L'ONG lyonnaise TGH contribue aux efforts engagés par les organisations humanitaires pour atténuer les conséquences du conflit sur les populations.Plus de 600 familles de la ville d’Avdeevka et de ses environs reçoivent des coupons qui leur permettront d’accéder aux produits disponibles dans les épiceries locales.Les coupons sont envoyés grâce à un système de transfert recourant au réseau téléphonique, ce qui permet une intervention rapide dans un contexte où les acheminements par voie terrestre sont rendus difficiles par les conditions de sécurité actuelles.Plus d'infos: http://www.trianglegh.org/ActionHumanitaire/Fr/MissionHumanitaire/Ukraine.html