Un SDF de 45 ans mort de froid dans un cimetière à Annecy

Un homme sans domicile fixe de 45 ans a été retrouvé mort, dimanche matin, dans un cimetière d'Annecy et l'autopsie a révélé qu'il a succombé au froid et à ses multiples pathologies.



C'est un employé municipal qui a fait la macabre découverte dans les

toilettes publiques du cimetière de Loverchy à Annecy.



L'autopsie du corps a montré que "les facteurs qui ont entraîné sa mort

sont son état de santé et le froid", a indiqué à l'AFP le parquet d'Annecy,

précisant que l'homme "souffrait de graves pathologies".



L'homme était connu parce qu'il avait contacté le numéro d'urgence 115 en

novembre et à l'époque, une solution d'hébergement lui avait été trouvée,

selon la préfecture de Haute-Savoie, qui a déclenché le plan "Grand froid" la semaine dernière.







