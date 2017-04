Un TGV arrêté après des "menaces de mort" proférées par un passager

Un TGV reliant Marne-La-Vallée à

Marseille, a été arrêté ce dimanche en gare de Lyon-Saint-Exupéry pendant une heure et demie et ses mille passagers ont été évacués, après des "menaces de mort" proférées par l'un d'eux.



L'incident s'est produit en fin de matinée avant l'arrivée sur Lyon et

l'homme a été interpellé par les forces

de l'ordre après l'arrivée du train en gare.



L'homme a proféré des menaces de mort à l'égard des contrôleurs. Les

forces de l'ordre ont été alors immédiatement prévenues, tout s'est passé ensuite "dans le calme et la sérenité".



Les mille passagers que transportaient les deux rames du TGV ont dû

descendre à leur tour avec leurs bagages, le temps pour les forces de l'ordre de les passer par précaution "au déminage" en les faisant flairer par des chiens renifleurs pour vérification.



Le TGV est reparti vers sa destination au bout de l'opération qui a duré

une heure et demie.



L'incident n'a provoqué aucun retard sur la ligne, le train ayant été garé

sur une voie périphérique de la gare.