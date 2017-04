Un ULM s'écrase à Megève: 2 morts

Un ULM s'est écrasé jeudi en phase d'atterrissage non loin de l'altiport de Megève, en Haute-Savoie, entraînant la mort de ses deux occupants



L'accident s'est produit peu avant 17H00. A leur arrivée, les pompiers ont procédé à l'extinction d'un feu qui avait complètement ravagé l'aéronef qui devait atterrir dans cette station huppée des Alpes et a fini sa course au

pied des sapins.



Aucun détail n'était pour l'instant disponible sur l'identité des victimes

et la provenance du vol.





Avec AFP