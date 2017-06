Un Village des initiatives équitables à la Confluence

Après le village de Noël, la Ville de Lyon propose un nouvel événement mettant à l’honneur son label « Lyon Ville Equitable et Durable » : le festival des labellisés, le temps d’une journée, le dimanche 25 juin, de 10 heures à 20 heures, à la Halle de la Confluence.



Au programme, plus d’une vingtaine de stands pour découvrir, échanger et se faire plaisir en consommant responsable.



Les visiteurs pourront profiter d’animations ludiques et gratuites : des jeux pour tous les âges, des ateliers de cuisine, création de vêtements et bijoux avec des matériaux recyclés ou encore réparation de vélo, gravure…. Mais aussi du bio et du local pour se restaurer.



"Lyon Ville équitable et durable est une initiative unique en France par son exigence. Il marque la volonté de la Ville de Lyon d’identifier et de valoriser les entreprises, commerces, artisans, associations, lieux et événements sur son territoire qui répondent de manière concrète aux enjeux du développement durable" souligne la Ville de Lyon dans un communiqué



En à peine 6 ans, le label LVED a réussi à rassembler plus de 200 membres sous sa bannière.



La manifestation LVED du 25 juin fait partie de « Tout l’monde dehors » la programmation estivale de la Ville de Lyon.

Elle est intégrée au « Kiosk » organisé par la SPL Lyon-Confluence du 21 juin au 2 juillet. Il s’agit d’une quinzaine durant laquelle ont lieu toutes sortes d’animations : danse, musique, théâtre, bals, cinéma, cirque, jeux, street art, ateliers créatifs, débats, trainings sportifs, marchés…