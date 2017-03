Un adolescent chute mortellement en randonnée dans le Vercors

Un adolescent de 14 ans a été retrouvé mort au pied d'une barre rocheuse d'une quarantaine de mètres dans le Vercors, où il randonnait en famille jeudi après-midi.



L'itinéraire emprunté, les gorges du Bruyant près de Lans-en-Vercors

(Isère), est un parcours classique, bien balisé et apprécié des familles.



L'adolescent, originaire de la Drôme et en vacances, avait demandé

l'autorisation à son père de prendre les devants. A l'arrivée de la boucle, le

jeune homme n'étant pas là, les secours ont été appelés peu avant 18h00.



La CRS Alpes a mobilisé ses hommes, un hélicoptère de la sécurité civile

ainsi que des renforts du PGHM, des pompiers spécialisés en milieu périlleux

et des équipes cynophiles. De nombreux chasseurs du plateau du Vercors se sont joints aux recherches. Vers 04h00 du matin, un pompier et son chien ont

découvert le corps sans vie du jeune garçon.



"L'itinéraire n'a rien de compliqué, il a dû se tromper à une bifurcation

et vouloir couper à travers. Il a peut-être trouvé des drayes (chemins tracés

par les animaux) et pris ça pour un sentier. Il a dû glisser, tout est

détrempé après les jours de pluie", a-t-on avancé chez la CRS Alpes.





Avec AFP