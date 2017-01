Un an avec sursis pour détention de milliers d'images pédopornographiques

Un septuagénaire a été condamné mardi à un an de prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques, après la découverte de milliers de photos et vidéos chez lui à Amplepuis (Rhône),

a-t-on appris auprès du parquet de Villefranche-sur-Saône.



Sa condamnation est assortie d'une mise à l'épreuve avec obligation de soins et une interdiction de toute activité en lien avec un mineur pendant trois ans.



L'homme avait été dénoncé en mai par une employée de maison qui avait remarqué sur son fond d'écran une jeune adolescente en train de se dévêtir et prenant des poses à caractère pornographique.



Après un long travail d'expertise, les gendarmes découvraient sur son matériel informatique une dizaine de milliers de fichiers pédopornographiques.



Le suspect, inconnu des services de police, avait reconnu les faits en garde à vue.





Avec AFP