Un ancien directeur de cabinet de Gérard Collomb à la présidence de LyonBiopole

Lyonbiopôle, pôle de compétitivité santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a nommé, lundi 29 mai, à l’occasion de son Conseil d’Administration et de son Assemblée Générale, son nouveau Président en la personne de Christophe Cizeron.



Les membres fondateurs du pôle (BD, bioMérieux, CEA, la Fondation Mérieux, Bohringer Ingelheim Animal Health et Sanofi Pasteur) qui ont pris cette décision et ses partenaires institutionnels (Etat, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Métropole de Lyon, Métro de Grenoble, Clermont Communauté) "se réjouissent de cette nomination".



"Au nom des fondateurs de Lyonbiopôle, je tiens à remercier Philippe Archinard pour l'engagement qui a été le sien pendant toutes ces années de Présidence et pour le chemin parcouru par ce pôle de compétitivité qui contribue aujourd'hui à positionner notre ville parmi les acteurs mondiaux des sciences de la vie" a déclaré Alain Mérieux, Président de la Fondation Mérieux et Président de l'Institut Mérieux.



"Je me réjouis de la nomination de Christophe Cizeron à la Présidence de Lyonbiopôle. Je sais qu'il poursuivra cette action dans la continuité du travail accompli et également dans le respect de la vision du Dr Christophe Mérieux qui avait été à l'origine de ce projet en 2005" a- t-il- conclu.



De formation supérieure en Sciences Politiques, Christophe Cizeron débute sa carrière dans l’immobilier, puis en consulting auprès des collectivités locales au sein du cabinet de conseil Algoé.



En 2002, il rejoint le Grand Lyon d’abord en qualité de Conseiller Technique sur les Affaires Economiques (2002-2004), puis en tant que Directeur de Cabinet de Gérard Collomb (2004-2009).



Il participe alors activement au lancement du pôle de compétitivité sur les Sciences du Vivant, qui deviendra Lyonbiopôle et à la labellisation de celui-ci.