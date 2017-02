Un animateur périscolaire, soupçonné d'attouchements sexuels, mis en examen

Un animateur d'activités périscolaires à Lyon, soupçonné d'attouchements sexuels sur deux écoliers, a été mis en examen pour "corruption de mineurs et agressions sexuelles" et placé sous contrôle judiciaire.



Âgé de 23 ans et assurant jusque là ses fonctions à l'école Charles-Péguy,

située dans le 8e arrondissement lyonnais, le jeune homme aurait commis sur ces écoliers "des attouchements par-dessus leur vêtement" notamment au début de ce mois, a-t-elle ajouté, confirmant une information de France 3-Rhône-Alpes.



L'animateur, qui a été désigné par l'un des enfants, a nié les faits.



"Dès que nous avons été informés de l'ouverture d'une enquête, le 6 février

dernier, l'animateur a été immédiatement suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour respecter la présomption d'innocence et surtout protéger les enfants, le temps de la procédure policière et judiciaire", a indiqué la ville de Lyon qui emploie le jeune homme.



Un courrier a été envoyé vendredi à toutes les familles de l'école, où une

permanence d'écoute a été mis en place, a-t-elle précisé.



L'animateur - dont le casier judiciaire était vierge au moment de son

recrutement, assure encore la ville de Lyon - a été interdit par la justice de

toute activité liée à des enfants et de toute présence dans une enceinte

scolaire.