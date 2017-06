Un collège de Grenoble ravagé par un incendie d'origine criminelle

Un incendie d'origine criminelle a ravagé dans la nuit de samedi à dimanche le collège Lucie-Aubrac, situé à La Villeneuve, un quartier populaire de Grenoble.



L'incendie, qui a nécessité l'intervention de 75 sapeurs-pompiers, a débuté à 02h00 du matin et les dégâts sont très importants. Il a été éteint vers 11H00, ont précisé à l'AFP les pompiers, confirmant une information du Dauphiné libéré.



Un rassemblement de parents d'élèves devait se tenir ce dimanche dès 14H00

pour dénoncer cet acte.



Selon le directeur de cabinet du préfet, Alexander Grimaud, qui s'est rendu

sur place, des pneus, préalablement déposés à l'entrée du collège, ont été

embrasés volontairement. À son arrivée sur place, une première équipe de pompiers a été caillassée, retardant les opérations, et le feu s'est propagé à

l'intérieur du collège.



La préfecture de l'Isère précise que si les salles de classe situées en bas

de l'établissement ont été épargnées, les flammes ont rapidement gagné la

toiture par celles du premier étage et dégradé la structure métallique du

bâtiment par le haut.



Le maire de Grenoble Éric Piolle s'est également rendu sur les lieux du

sinistre, indiquant que les 350 collégiens allaient être répartis dans

d'autres établissements.



Une réunion s'est tenue dans la matinée à la Préfecture à cet effet.



Sur les réseaux sociaux, l'élu a condamné "avec force" cet incendie.

"Incendier un collège, lieu d'émancipation et de découverte, c'est attaquer la jeunesse et la République", a-t-il déploré.



De son côté, le président du département de l'Isère Jean-Pierre Barbier s'est dit "choqué par [...] ce vandalisme contre l'éducation, cette mise à sac de lieux de vie".



"Les jeunes qui s'en sont pris au collège piétinent tous les efforts qui

ont pu être faits pour en faire de véritables citoyens intégrés à notre

société. Ils ruinent toutes les bonnes volontés. Ce sont de véritables

criminels", a-t-il asséné.



"Le Conseil départemental et l'Éducation nationale travaillent sur une réorganisation des élèves dans les collèges de Grenoble pour cette fin d'année scolaire. Dans quelques jours, les résultats de l'expertise technique nous permettront de préciser la nature des dégâts. Il est encore trop tôt pour dire combien de temps l'établissement sera fermé", a ajouté M. Grimaud.



Situé en zone d'éducation prioritaire, le collège Lucie-Aubrac, dans le

quartier de l'Arlequin, au coeur de l'ensemble de La Villeneuve de Grenoble, est doté d'une architecture originale qui évoque une soucoupe volante.



En juin 2009, le gymnase situé à quelques centaines de mètres du collège avait également été détruit dans un incendie volontaire.