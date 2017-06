Un comédien pris pour un terroriste dans les toilettes d'un TGV

Un comédien, qui répétait un rôle en anglais dans les toilettes d'un TGV, a été pris pour un terroriste, et interpellé en gare de Valence, a-t-on appris auprès de la SNCF.



En début d'après-midi, cet homme de 35 ans, originaire de la région

parisienne, avait voulu s'isoler des autres passagers du TGV Marseille/Paris pour travailler son rôle dans une pièce de théâtre.



Mais en entendant les mots "weapon" et "gun", un contrôleur comprenant

qu'il s'agissait d'armes a pris peur et alerté sa hiérarchie.



"Compte tenu du contexte actuel de terrorisme et du plan Vigipirate, le

contrôleur n'a pris aucun risque, il a voulu lever le doute et a fait interpeller la personne", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la SNCF.



Le TGV s'est donc exceptionnellement arrêté en gare de Valence où les

forces de l'ordre ont interpellé le comédien pour le conduire à la

gendarmerie, avant qu'ils ne comprennent leur méprise.