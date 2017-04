Un convoi transportant 50kg de cocaïne vers le sud de la France intercepté par la police en Isère

Un convoi transportant cinquante kilos de cocaïne a été intercepté vendredi en Isère par la police judiciaire de

Marseille et de Nice, et trois hommes ont été mis en examen et écroués lundi.



Des pains de cocaïne pour un total de 50kg ont été découverts dans une

cache amménagée dans une des deux voitures de ce convoi, qui était parti

d'Amsterdam (Pays-Bas) et se dirigeait vers le sud de la France, a-t-on

indiqué de même source, confirmant une information de la Provence.



Interpellés à bord du convoi, trois hommes âgés de 27 à 33 ans originaires du Gard ont été mis en examen et écroués lundi par un juge marseillais. Deux d'entre eux étaient connus de la justice pour leur implication dans des trafics de stupéfiants.



Cette saisie est l'aboutissement d'une enquête qui a commencé par

l'interpellation en avril 2016 de trois vendeurs de cocaïne à Marseille.



L'enquête menée par l'Office central pour la répression du trafic illicite de

stupéfiants (OCRTIS) de la PJ de Marseille et la PJ niçoise, a permis de

remonter aux fournisseurs, situés aux Pays-Bas, de ces revendeurs marseillais.





Avec AFP