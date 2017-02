Un couple de marginaux fauchés par un chauffard en fuite à Grenoble

Un chauffard a renversé un couple de marginaux et leur chien dans la nuit de lundi à mardi à Grenoble, tuant la jeune femme et blessant grièvement son compagnon, avant de prendre la fuite.



L'accident s'est produit vers 1h40 à un carrefour vidéosurveillé: un monospace a percuté les deux piétons qui traversaient la chaussée avec leur

animal de compagnie. Son chauffeur a poursuivi sa route, fait demi-tour un peu plus loin pour revenir sur les lieux.



Des témoins, qui ont alerté la police, l'ont vu descendre de voiture, regarder les corps gisants sur la chaussée avant de prendre de nouveau la

fuite, sans s'apercevoir qu'une de ses plaques d'immatriculation était tombée

sous la violence de l'impact.



La femme d'environ 25 ans est décédée peu après 2H00 et son compagnon, âgé d'environ 30 ans et dont le pronostic vital est engagé, a été hospitalisé.

Leur chien a été transporté dans une clinique vétérinaire.



Le parquet de Grenoble a été saisi et l'enquête confiée à la brigade des

accidents et délits routiers qui a lancé un appel à témoins.





Avec AFP