Un dernier effort pour les Lions

Avant de pouvoir profiter de quelques jours de repos, Les Lions ont un dernier défi à relever face au Gamyo d’Epinal.



Face à Grenoble, vendredi, Les Lions sont passés près d’un exploit face aux Bruleurs de Loups.



Désormais 5e, il faudra prendre les 3 points ce dimanche après-midi pour rester au contact du top 4 avant de profiter de quelques jours de repos à l’occasion de la trêve internationale.



Malgré la défaite, ce match à Grenoble a permis aux Lions de renouer avec le jeu qui a fait leur succès.



Une amélioration permise également par les retours de Thomas Roussel et Maxime Favre-Félix.



Il faudra s’appuyer sur les bons points observés à Pôle Sud pour prendre les 3 points face à Epinal.



Les Lions pourront également s’inspirer des confrontations directs face au Gamyo : lors des 3 premières confrontations, les gones se sont imposés 3 fois, dont deux à l’extérieur.



Cependant, cela a toujours été des parties compliquées durant lesquelles l’impact physique des Spinaliens a gêné les Lions.



Cependant, il sera presque nécessaire de prendre les 3 points pour, au mieux, gagner des places au classement ou au moins rester au contact des équipes de tête.



Alors que les deux derniers déplacements de la saison régulière se feront à Bordeaux et Rouen, les points pris à domicile prennent une importance capitale.



Face à eux, ils retrouveront une équipe d’Epinal vainqueur de leur dernier match, face à Strasbourg.



Actuels 7e du classement avec 5 points d’avance sur le 9e (et un match en plus), les Gamyo devront encore grappiller quelques points pour assurer leur qualification pour les Play-Offs.



Une mission lors de laquelle ils n’auront que peu le droit à l’erreur, leurs poursuivants étant plutôt en forme.



D’autant plus que les Spinaliens vont enchainer les matchs difficiles : lors des 4 dernières journées, ils se déplaceront à Lyon et Grenoble, recevront Gap et Amiens, un adversaire direct dans la lutte aux Play-Offs.



Le match est à suivre à partir de 17h, à la patinoire Charlemagne