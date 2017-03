Un drone atterrit dans la prison de Villefranche-sur-Saône

Un drone a été découvert mi-mars dans l'enceinte de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, près de Lyon, suscitant l'inquiétude des surveillants déjà confrontés à de nombreuses intrusions de matériel illicite dans la prison.



"Le drone a été découvert au sein du centre pénitentiaire le 17 mars et une

enquête préliminaire a été confiée à la brigade de sûreté urbaine du

commissariat de Villefranche-sur-Saône", a précisé mercredi à l'AFP le

procureur de la République de cette ville, Grégoire Dulin, confirmant une

information du quotidien régional Le Progrès.



Selon Dominique Verrière, secrétaire régional de l'UFAP, principal syndicat

pénitentiaire, "le drone était endommagé mais pas totalement détruit".



"C'est une nouvelle manière d'introduire des matériels illicites. La suite logique des nombreuses projections d'objets par dessus les murs ou des intrusions par les parloirs. De fait, les détenus n'ont pas besoin de drone pour faire rentrer des choses interdites. C'est un fléau", remarque-t-il.



Alors, était-ce un test ? Un moyen de repérer les lieux grâce à la caméra

du drone ?, s'interroge le responsable syndical. "Ou bien l'engin devait juste

survoler la prison et son pilote en a perdu le contrôle", avance-t-il,

rappelant qu'un drone avait déjà survolé la cour de promenade il y a environ deux ans.



Contre les drones, "il n'y a pas grand-chose à faire. Sur certaines zones

de la prison, il y a bien des filins en acier mais les mailles ne sont pas

très serrées et ça n'est pas efficace", poursuit-il.



En janvier, ce sont deux téléphones portables qui ont été livrés par un

drone à la prison d'Annoeulin dans le Nord et en juin 2015, un autre drone,

d'une envergure de plus d'un mètre, avait survolé la maison d'arrêt de

Bourg-en-Bresse, dans l'Ain.