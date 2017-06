Un "go fast" intercepté près de Lyon, 500 kg de cannabis saisis

Quelque 500 kilos de cannabis ont été saisis lors de l'interception d'un "go fast" par la police près de Lyon et plusieurs personnes ont été placées en garde à vue, a-t-on appris mardi de source proche de l'enquête.



La voiture a été interceptée au sud de Lyon lundi en fin de matinée par des

hommes de la Direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ), qui ont

saisi une demi-tonne de résine de cannabis.



Le chauffeur a été placé en garde à vue, avant que de nouvelles

interpellations aient lieu mardi matin.



L'enquête doit déterminer le degré d'implication de chacun des suspects.



La brigade de recherche et d'intervention (BRI), la brigade des stupéfiants et la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) Rhône-Alpes ont également participé à l'opération.