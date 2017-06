Un guide des sports à Lyon

Le Guide des Sports, distribué chaque année à 25000 exemplaires à Lyon, est un outil incontournable pour les sportifs lyonnais.



Compétiteurs, pratiquants libres, anciens sportifs, nouveaux adeptes, les 150 disciplines du Guide promettent de satisfaire tous ses lecteurs, "de 0 à 99 ans".



On y trouve les clubs près de chez soi grâce au référencement par arrondissement, les coordonnées des clubs et leurs activités.



Connaissez vous le Floorball, le Tchouckball ou le Torball ? Saviez-vous que Lyon comptait aussi des associations de trial, de spéléologie, et même de plongée sous-marine ?



Ce Guide recense l'offre sportive mise en place chaque année par les bénévoles des associations lyonnaises...



Ce Guide gratuit est disponible à compter du 9 JUIN à l'Office des Sports et dans les mairies lyonnaises