Un incendiaire présumé incarcéré dans l'Ain

Un homme âgé de 28 ans, soupçonné d'être à l'origine de plus d'une vingtaine d'incendies dans la région d'Oyonnax (Ain) depuis la mi-juillet, a été placé en détention provisoire dimanche, a-t-on appris lundi auprès de la police.



L'homme, "interpellé vendredi après-midi grâce à l'identification de son

véhicule a été placé en garde à vue et présenté au procureur de la République de Bourg-en-Bresse qui a ouvert une information pour +destruction volontaire dangereuse pour les personnes+", a précisé à l'AFP le commandant Christophe

Lesznewski, chef de la circonscription de police d'Oyonnax.



Il a été placé dès dimanche en détention provisoire à Bourg-en-Bresse.



"Cette interpellation donne un coup d'arrêt à une série d'incendies

volontaires qui auraient pu être dramatiques s'ils s'étaient propagés à des habitations", a souligné le commandant Lesznewski.



Cet homme est soupçonné de 14 départs de feux, essentiellement de véhicules et de poubelles, dans la nuit de jeudi à vendredi dans toute la

circonscription d'Oyonnax.



La police "a pu rapprocher ces incendies de faits similaires perpétrés dans le même secteur depuis le 14 juillet avec, depuis le 14 août, un incendie quasiment chaque nuit", a-t-il expliqué.



Les motivations du suspect restent inconnues jusqu'à présent.