Un lance-roquettes démilitarisé retrouvé dans un local désaffecté à Caluire

Un lance-roquettes démilitarisé a été retrouvé jeudi dans un local désaffecté jouxtant un bâtiment municipal, à Caluire-et-Cuire, et une personne a été placée en garde à vue après cette découverte.



C'était un modèle inerte et lesté, destiné à la formation. Un obus

fumigène, un étui vide et quelques autres éléments ont été également trouvés à proximité, selon une information de M6.



"Le lance-roquettes était posé à même le sol", a précisé pour sa part une

source municipale.



La découverte a été réalisée dans la zone industrielle de Caluire par deux

agents municipaux, dans un local désaffecté ayant été occupé par "une société d'emballage, de conditionnement de produits, notamment militaires", a

poursuivi la source proche de l'enquête.



L'entrepôt où a été découvert le lance-roquettes est situé juste derrière

les murs d'une école privée musulmane dont le responsable a été placé en garde à vue dans le cadre de "vérifications".



Les murs du local désaffecté et de l'école viennent d'être acquis par la

mairie de Caluire-et-Cuire, dans le cadre de l'agrandissement du centre technique communal.



La direction interrégionale de la police judiciaire a été saisie de l'enquête pour "infraction à la législation sur les armes" et "association de malfaiteurs".





Avec AFP